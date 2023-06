Kevin de Bruyne surprinde înaintea finalei Ligii Canmpionilor: „Un meci nu definește o carieră”

Mijlocalul belgian Kevin de Bruyne are cele mai multe motive dintre jucătorii lui Manchester City să câștige Liga Campionilor.

Kevin de Bruyne a părăsit finala Ligii Campionilor din 2021 cu nasul rupt, o orbită spartă și comoție cerebrală

Ultimul act al celei mai importante competiții europene intercluburi are loc sâmbătă, de la ora 22:00, la Istanbul. Campioana Angliei, Manchester City, va întâlni echipa italiană Inter Milano.

În urmă cu doi ani, „cetățenii” ajungeau în ultimul act, fiind învinși de Chelsea, la Porto, cu 0-1. Folosit titular, de Bruyne a părăsit terenul în minutul 60, după un contact dur cu Antonio Rudiger, în prezent la Real Madrid.

Belgianul s-a ales cu nasul rupt, o orbită spartă și comoție cerebrală. „Acesta e fotbalul. Nu am accidentat pe nimeni în viața mea, dar am ieșit cum am ieșit din finala Ligii Campionilor. S-a întâmplat. Nu mai puteam face nimic. Mi-aș fi dorit ca măcar pe teren să fie mai bine, dar nu a fost”, a declarat belgianul, potrivit Mirror.

Jucătorul a făcut cunoscut că în vestiarul lui Manchester City s-a vorbit pentru prima dată de realizarea triplei istorice abia sâmbătă, după ce echipa antrenată de Pep Guardiola, deja campioană, a câștigat Cupa Angliei.

„Fiecare jucător își dorea asta, dar nu avea niciun rost să vorbim despre asta înainte de finala Cupei Angliei. Dar acum știu. Vreau să câștig Liga Campionilor și vreau să realizez tripla.

Sunt foarte fericit și foarte mândru. Ar trebui să ne bucurăm de weekendul viitor și să sperăm că vom putea evolua cât mai bine”, a mai spus jucătorul.

„Un meci nu definește o carieră”, consideră Kevin de Bruyne înaintea finalei Ligii Campionilor

Belgianul recunoaște că Inter Milano este o echipă foarte bună, iar șanselșe sunt egale la câștigarea trofeului. „Vor fi momente când va fi greu, dar atunci trebuie să ne facem treaba cât mai bine.

Inter are jucători grozavi și avem respect pentru ei. Nu au ajuns în finală învingând echipe ușoare”, a mai precizat mijlocașul.

Întrebat dacă City este gata să meargă în sfârșit până la capăt în Liga Campionilor, de Bruyne a dat un răspuns surprinzător. „Pot răspunde la această întrebare weekendul viitor.

Eu văd lucrurile altfel. Ne-am descurcat foarte bine până acum. Am fost în atât de multe sferturi de finală, semifinale și două finale. Am fost acolo de cele mai multe ori.

Majoritatea băieților au fost incredibili. Va ajuta? Da. Dar un 90 de minute nu definește o carieră.

Am aproximativ 700 de meciuri în carieră, așa că unul din 90 de minute din 700 nu îmi definește cariera. Evident că ajută dacă învingi, dar nu uitați că Inter este o echipă foarte valoroasă”, a încheiat belgianul.