Kevin de Bruyne va fi operat şi va lipsi trei luni

Articol de Ionut Dumitrescu - Publicat miercuri, 29 octombrie 2025, ora 11:36,
premierleaguecom
premierleaguecom

 

Internaţionalul belgian al echipei Napoli, Kevin De Bruyne, accidentat la coapsă, va fi operat şi va fi indisponibil cel puţin trei luni, a anunţat, marţi, un oficial al clubului Napoli.

„Vom avea o idee mai clară (despre durata indisponibilităţii sale, n.r.) miercuri, ziua prevăzută pentru operaţie”, a declarat pe platforma DAZN directorul general al clubului, Gabriele Oriali.

„Dar plecăm de la principiul că va fi vorba de o perioadă de trei-patru luni, ceea ce este cu adevărat păcat, pentru că se acomodase bine”, a continuat el.

„KDB” s-a accidentat la bicepsul femural al coapsei drepte, deschizând scorul în minutul 33 al victoriei echipei sale împotriva Inter Milano (3-1) în etapa a 8-a.

După ce a transformat penaltiul, fostul jucător al Manchester City a rămas nemişcat şi şi-a pus mâna dreaptă pe coapsa dureroasă.

Incapabil să meargă şi strâmbându-se de durere, a fost iniţial susţinut de coechipieri, înainte de a fi scos de pe teren de doi îngrijitori.

De la sosirea sa la Napoli, fără contract, De Bruyne, în vârstă de 34 de ani, a marcat patru goluri în opt meciuri de campionat şi a dat două pase decisive în Liga Campionilor.

Cele mai populare stiri
Special
Alte stiri din sport