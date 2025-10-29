Kevin de Bruyne va fi operat şi va lipsi trei luni

Internaţionalul belgian al echipei Napoli, Kevin De Bruyne, accidentat la coapsă, va fi operat şi va fi indisponibil cel puţin trei luni, a anunţat, marţi, un oficial al clubului Napoli.

„Vom avea o idee mai clară (despre durata indisponibilităţii sale, n.r.) miercuri, ziua prevăzută pentru operaţie”, a declarat pe platforma DAZN directorul general al clubului, Gabriele Oriali.

„Dar plecăm de la principiul că va fi vorba de o perioadă de trei-patru luni, ceea ce este cu adevărat păcat, pentru că se acomodase bine”, a continuat el.

„KDB” s-a accidentat la bicepsul femural al coapsei drepte, deschizând scorul în minutul 33 al victoriei echipei sale împotriva Inter Milano (3-1) în etapa a 8-a.

După ce a transformat penaltiul, fostul jucător al Manchester City a rămas nemişcat şi şi-a pus mâna dreaptă pe coapsa dureroasă.

Incapabil să meargă şi strâmbându-se de durere, a fost iniţial susţinut de coechipieri, înainte de a fi scos de pe teren de doi îngrijitori.

De la sosirea sa la Napoli, fără contract, De Bruyne, în vârstă de 34 de ani, a marcat patru goluri în opt meciuri de campionat şi a dat două pase decisive în Liga Campionilor.