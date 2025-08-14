Kingsley Coman a plecat la Riad să semneze cu Al Nassr

Atacantul francez Kinglsey Coman (Bayern Munchen) călătorește joi la Riad pentru vizita medicală înainte de semnarea contractului său cu Al Nassr, scrie presa germană, citată de DPA.

Campioana Germaniei și Al-Nassr s-au înțeles în privința transferului lui Kingsley Coman în liga saudită pentru o sumă de 30 de milioane de euro, inclusiv bonusuri potențiale de 5 milioane.

Coman, 29 ani, va semna un contract pe trei ani și va avea un salariu anual de 25 milioane euro, dublu față de ce primea la Bayern. El va fi coleg cu starul Cristiano Ronaldo și cu fostul jucător al bavarezilor Sadio Mane.

În zece sezoane la Bayern, Coman a câștigat de nouă ori campionatul Germaniei, dar mai ales a reușit golul victoriei în finala Ligii Campionilor împotriva lui Paris Saint-Germain (1-0) la sfârșitul lunii august 2020, la Lisabona. Jucătorul format la PSG din 2005 până în 2013 era sub contract cu Bayern până în vara anului 2027 și a declarat la Cupa Mondială a Cluburilor din luna iulie că se simte bine la Munchen.