Klopp a spus care este cel mai mare succes al său: „Condiţiile erau atât de proaste încât nimeni nu considera asta posibil”

Juergen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, care are în palmares Liga Campionilor la fotbal, un titlu în Premier League şi două în Bundesliga, consideră că promovarea cu Mainz din 2004 este cel mai important succes al său, transmite EFE.

”Condiţiile erau atât de proaste încât nimeni nu considera asta posibil. Dar am menţinut nordul şi am reuşit. Ulterior am câştigat titluri mai importante, dar şi pentru că am avut la dispoziţia mea echipe mai bune, condiţii mai bune, mai mulţi bani. Nu este vorba despre cum arată lucrurile din exterior, ci despre cum le simţi”, a declarat Klopp cu prilejul unei vizite la Mainz.

Tehnicianul german şi-a reamintit că a reuşit prima promovare a lui Mainz 05 în Bundesliga la finele sezonului 2003/2004, cu jucători ale căror cariere erau practic încheiate şi care au primit o a doua şansă de la Klopp.

Mainz a fost prima echipă a lui Klopp ca antrenor între 2001 şi 2008. A urmat apoi Borussia Dortmund, cu care a câştigat Bundesliga în 2011 şi în 2012, an în care a cucerit şi Cupa Germaniei. În 2013, Dortmund a jucat finala Ligii Campionilor, pierdută contra lui Bayern Munchen (1-2). Din 2015, Klopp a preluat-o pe Liverpool, cu care a câştigat Liga Campionilor în 2019, Premier League în 2020 şi Cupa Angliei în 2022.