Klopp, declarații după ce a umilit cu 7-1 Rangers în Champions League: „I-am epuizat!”

Antrenorul echipei engleze FC Liverpool, germanul Jurgen Klopp, s-a arătat mulţumit de prestaţia jucătorilor săi în meciul câştigat cu categoricul scor de 7-1 în faţa formaţiei Glasgow Rangers, miercuri seara, chiar pe stadionul Ibrox din Glasgow, într-un meci din Grupa A a Ligii Campionilor la fotbal, apreciind că „toată lumea a fost în top”, relatează AFP.

„Mi-a plăcut mult prima repriză, dar tot meciul a fost bun. Evident, am încasat un gol, dar reacţia a fost bună şi în prima repriză am jucat excepţional, am arătat în mai multe rânduri de ce suntem capabili şi i-am epuizat pe adversarii noştri”, a spus Klopp.

„Referitor la tripla lui Salah, el a jucat pe o poziţie un pic diferită, mai centrală. Dar este un jucător excepţional, o ştim cu toţii, a demonstrat-o. Dar toată lumea a fost în top, într-un meci dificil şi care ar fi putut fi mai complicat, şi din acest motiv sunt mulţumit. Am acumulat încredere şi, mai ales, am demonstrat constanţă. Ştim ce avem de făcut şi ne vom încerca şansa până la final”, a adăugat tehnicianul german.

”Cormoranii” şi-au asigurat astfel calificarea în optimile de finală, după cel mai bun joc al lor din acest debut de sezon. Vicecampioana Scoţiei a deschis scorul, Liverpool a restabilit egalitatea şi a avut o repriză secundă incredibilă, cu şase goluri marcate.

Egipteanul Mohamed Salah, introdus de Jurgen Klopp pe teren în minutul 68, a reuşit cel mai rapid hat-trick din Champions League, în decurs de şase minute (76, 80, 81).