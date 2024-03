Klopp, după meciul cu City: Liverpool este pregătită să se bată până la capăt

Echipa engleză de fotbal FC Liverpool a demonstrat că „este pregătită să se bată până la capăt”, a afirmat antrenorul Juergen Klopp după remiza de pe teren propriu (1-1) cu Manchester City, de duminică, graţie unei a doua reprize „absolut excepţionale”, informează AFP.

„Am surmontat deja multe lucruri în acest sezon, dar astăzi (duminică, n. red.) am demonstrat că suntem pregătiţi să ne batem până la capătul cursei. Este ceea ce-mi place cel mai mult”, a declarat Klopp pentru postul Sky Sports.

În urma acestui rezultat, FC Liverpool a rămas pe locul secund în clasament, cu 64 de puncte, fiind devansată la golaveraj de Arsenal Londra, care s-a impus la limită pe teren propriu, cu 2-1, în faţa formaţiei Brentford, într-o partidă disputată sâmbătă.

„Nu a fost un meci decisiv pentru titlu. După acest meci, nimeni nu deschide sticlele de şampanie pentru că este un drum lung de parcurs pentru noi toţi. Dar dacă poţi juca aşa contra lui Manchester City, este un mesaj de transmis”, a dezvăluit Klopp.

„Este cea mai bună evoluţie din repriza secundă pe care noi am realizat-o vreodată cu Manchester City. Nu am dominat niciodată atât de mult această echipă, nu am pus-o niciodată în această situaţie. Nu am luat niciodată decizii mai bune, nu am avut niciodată atât de mult curaj”, a mai spus Klopp.

Tehnicianul german, în vârstă de 56 de ani, şi-a anunţat în luna ianuarie plecarea de la cârma echipei Liverpool la finalul sezonului, după aproape nouă ani în funcţie.