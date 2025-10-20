Klopp nu îi dă nicio șansă Germaniei la Cupa Mondială

Jurgen Klopp a declarat că echipa națională a Germaniei nu ar trebui să își stabilească ca obiectiv câștigarea Cupei Mondiale din 2026, subliniind că alte echipe precum Spania, Franța sau Anglia sunt mai puternice.

Fostul antrenor al lui Dortmund și Liverpool a apreciat calitatea actualei selecționate germane, dar a spus că nu este necesar să se reseteze totul dacă Germania nu ajunge în finală.

Selecționerul Julian Nagelsmann și-a exprimat anterior dorința de a câștiga turneul, însă Klopp consideră că așteptările trebuie moderate, având în vedere competiția puternică. Germania a cucerit ultima dată titlul mondial în 2014 și a fost eliminată în faza grupelor în 2018 și 2022.