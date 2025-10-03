Kompany vede un duel spectaculos între Bayern și Eintracht

Vincent Kompany, antrenorul lui Bayern Munchen, a prefațat duelul din deplasare cu Eintracht Frankfurt, programat sâmbătă, și a declarat că partida merită urmărită.

”Frankfurt are un atac impresionant, dar și noi înscriem multe goluri. Va fi un meci spectaculos”, a spus belgianul într-o conferință de presă.

Bayern, liderul Bundesligii, vine după un 5-1 în Liga Campionilor cu FC Pafos, în timp ce Eintracht, ocupanta locului patru, a pierdut drastic cu Atletico Madrid, 1-5. Ultimele confruntări dintre cele două echipe au adus multe reușite: un 4-0 pentru Bayern, un 3-3 spectaculos și chiar o victorie cu 5-1 pentru bavarezi în 2023.