Kopic a explicat de a făcut doar trei schimbări la meciul cu Farul

Zeljko Kopic a explicat remiza cu Farul (1-1) și a spus că a avut mai multe discuții cu jucătorii, însă multe din sfaturile sale nu au fost puse în practică.

„Era important încă dinaintea meciului că trebuia să facem performanță în acest meci, să fim concentrați, să ne impunem jocul. Prima repriză a fost foarte, foarte bună, am dat gol, ne-am creat ocazii. Cred că trebuia și puteam marca al doilea gol.

Nu am dat oportunități celor de la Farul, am jucat la un nivel foarte bun. Le-am și zis jucătorilor la pauză că Farul nu va continua să joace ca în prima, că va ieși la joc, că va risca, că va face presing. Ceea ce a făcut.

Până cu un sfert de oră aproape de final, Farul a fost echipa mai bună în partea a doua. Drept dovadă, a marcat. La final, am încercat ceva, dar nu de ajuns să învingem. Am încercat, însă nu am câștigat”, a declarat antrenorul croat, după meciul cu Farul.