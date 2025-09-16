Kopic a fost întrebat dacă e posibil ca Dennis Politic să revină la Dinamo

Întrebat dacă există posibilitatea ca Dennis Politic să revină sub formă de împrumut la Dinamo, Zeljko Kopic a spus că nu ştie nimic despre acest scenariu şi a punctat că nu poate vorbi de un jucător legitimat la o altă echipă.

FCSB şi Dinamo au purtat negoiceri pentru transferul lui Dennis Politic şi într-un final, după multe săptămâni, cele două au ajuns la un numitor comun, iar campioana României a plătit un milion de euro şi l-a cedat pe Musi.

Deşi Gigi Becali a crezut că a dat o adevărată lovitură, lucrurile au stat total diferit şi Politic a dezamăgit, marcând doar două goluri în 13 meciuri, ieşind din primul 11.

Se pare că a început să se vehiculeze un scenariu interesant şi anume cedarea lui Politic de FCSB la Dinamo sub formă de împrumut la iarnă.

Întrebat despre această informaţie, Zeljko Kopic a spus că nu ştie nimic despre o astfel de mutare şi a refuzat să vorbească foarte mult despre Politic, spunând că nu poate să discute despre un jucător legitimat la o altă echipă.

„Nu ştiu nimic despre asta. Este sub contract cu FCSB şi nu vreau să vorbesc. (n.r Sfaturi pentru Politic) Ştie cât de mult îl aprciez, a fost căpitanul meu, dar nu pot să vorbesc de un jucător legitimat la FCSB. E imposibil să îi dau sfaturi în acest moment”, a declarat Zeljko Kopic la Fanatik.