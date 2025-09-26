Kopic, la cuţite cu Andrei Nicolescu? Preşedintele lui Dinamo, reacție oficială

Andrei Nicolescu a vorbit despre situația de la Dinamo înaintea derby-ului cu Universitatea Craiova din etapa a 11-a. Ce a spus despre relația cu antrenorul Zelko Kopic și cum a ajuns croatul la echipa din „Ștefan cel Mare”.

Conducerea, susţinere 100% pentru Kopic: “E cel mai bun”

Andrei Nicolescu l-a lăudat public pe Zeljko Kopic, cel în care are foarte mare încredere. Președintele „câinilor” a spus că cei din conducere fac tot posibilul să îi ofere croatului toate resursele necesare performanței. Ulterior, Nicolescu l-a propus pe Andrei Mărginean ca soluție pentru Mircea Lucescu la echipa națională.

„Îl susțin 101%. Este un antrenor foarte, foarte profesionist. Încercăm să îi punem acest ecosistem la dispoziție, care contează. Ne chinuim să îi facem acest grup cât mai aproape de ce își dorește pentru ca el să scoată maxim din ei.

Vor fi 1.500 de dinamoviști la meci. Gnahore e o pierdere foarte mare, dar am mare încredere în Mărginean. Dacă scapă de ghinionul accidentării, poate fi o opțiune pentru echipa națională. Nu mi se pare prea mult, dacă joacă constant și nu se mai accidentează, eu acolo îl văd. Cred în potențialul lui!”, a mai spus oficialul dinamovist.