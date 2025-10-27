Kopic nu se va putea baza pe jucătorul titular în Cupă: „Fratele lui a murit”

Titularul lui Dinamo, Devis Epassy, nu va evolua în meciul din prima etapă a grupelor Cupei României, din cauza unei tragedii personale. Antrenorul Zeljko Kopic a confirmat absența portarului, explicând că Epassy trece printr-o perioadă dificilă după pierderea fratelui său.

În lipsa sa, Dinamo se va baza pe portarul Alexandru Roșca în confruntarea cu CS Dinamo, programată marți, de la ora 21:00, pe arena Arcul de Triumf. Tehnicianul croat a subliniat importanța meciului și faptul că nu vor subestima adversarul, având în vedere conexiunea specială pe care o au mai multe echipe Dinamo în Europa.

Kopic a arătat respect față de motivația celor de la CS Dinamo, dar a subliniat că echipa sa este favorită și că va aborda jocul cu maximă seriozitate, pregătind echipa să lupte din prima secundă, fără rezerve.