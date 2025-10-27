Kopic nu se va putea baza pe jucătorul titular în Cupă: „Fratele lui a murit”
Titularul lui Dinamo, Devis Epassy, nu va evolua în meciul din prima etapă a grupelor Cupei României, din cauza unei tragedii personale. Antrenorul Zeljko Kopic a confirmat absența portarului, explicând că Epassy trece printr-o perioadă dificilă după pierderea fratelui său.
În lipsa sa, Dinamo se va baza pe portarul Alexandru Roșca în confruntarea cu CS Dinamo, programată marți, de la ora 21:00, pe arena Arcul de Triumf. Tehnicianul croat a subliniat importanța meciului și faptul că nu vor subestima adversarul, având în vedere conexiunea specială pe care o au mai multe echipe Dinamo în Europa.
Kopic a arătat respect față de motivația celor de la CS Dinamo, dar a subliniat că echipa sa este favorită și că va aborda jocul cu maximă seriozitate, pregătind echipa să lupte din prima secundă, fără rezerve.
„Începe Cupa, CS Dinamo e primul adversar. Noi ne-am pregătit normal, ne respectăm adversarul. Mâine nu ne putem baza pe Devis, are o mare pierdere în familie, fratele lui a murit. Toată echipa e alături de el”, a declarat Zeljko Kopic, la conferinţa de presă, înainte de CS Dinamo – FC Dinamo.
Luăm meciul în serios. Sunt multe Dinamo în Europa, cunosc conexiune aici, cunosc povestea. E vorba doar despre meci și despre competiție.
Suntem favoriți, dar sunt sigur că ei vor fi motivați, vor da totul. Pentru noi, fiecare meci e important, reprezentăm clubul, ne reprezentăm fanii. Echipa noastră a doua e în liga a treia, CS Dinamo are jucătorii ei. Ce am construit noi ca echipă a doua e în liga a treia.
Noi ne concentrăm la maxim, trebuie să fim pregătiți să ne luptăm din prima secundă, nu ne menajăm, nu luăm adversarul de sus, nu vreau să văd asta în echipa mea”, a mai spus Zeljko Kopic.