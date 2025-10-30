Kopic și-a avertizat jucătorii înainte de meciul cu CFR Cluj: „Au fost și momente nu tocmai bune care ne-au costat puncte”

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlnește formația CFR Cluj, vineri, de la ora 20:30, pe Arena Națională din Capitală, într-o partidă contând pentru etapa a 15-a a Superligii.

Dinamovistii s-au recuperat bine după meciul de Cupă

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo București, Zeljko Kopic, a declarat, joi, într-o conferință de presă, că CFR Cluj, deși suferă din cauza rezultatelor, va încerca să câștige meciul direct de vineri pentru a se apropia de zona play-off-ului.

„CFR Cluj este o echipă cu multă calitate, dar care suferă acum din cauza rezultatelor. Sunt convins că va încerca să câștige toate punctele și să se apropie de zona play-off-ului.

În ceea ce ne privește, ne-am recuperat bine după meciul de Cupă cu CS Dinamo, iar acum ne dorim să câștigăm toate cele trei puncte în fața propriilor suporteri. CFR Cluj este un club puternic în fotbalul românesc, în sezonul trecut a avut rezultate bune în Europa.

Există calitate în Superliga, iar CFR caută să câștige puncte și să iasă din zona în care este acum. Toată lumea încearcă să facă tot posibilul să își atingă obiectivele fixate la începutul sezonului”, a spus tehnicianul croat.

Zeljko Kopic a menționat că Dinamo trebuie să continue în același mod pentru a se menține în primele șase locuri ale Superligii.

„Obiectivul nostru este să ne calificăm în play-off, iar în acest moment suntem în obiectiv. Și dacă analizăm meciurile precedente sunt convins că ar fi trebuit să mai avem câteva puncte în plus.

Pentru că au fost și momente nu tocmai bune care ne-au costat puncte. Suntem conștienți de asta, dar, repet, suntem acum în zona de play-off și trebuie să continuăm să luptăm pentru a câștiga cât mai multe puncte.

Trebuie să mergem pe acest drum și să încercăm să ne îmbunătățim pentru a fi aproape de primele locuri ale clasamentului”, a precizat el.