Kurt Zouma a șocat după Petrolul – CFR Cluj 1-0: „Vrem titlul!”. Ce impresie i-a lăsat SuperLiga

Partida dintre Petrolul Ploiești și CFR Cluj s-a terminat în favoarea gazdelor, scor 1-0, unica reușită fiind semnată de Denis Radu, în minutul 78. Kurt Zouma a fost în premieră titularizat de Andrea Mandorlini, iar declarațiile de la final au impresionat.

Kurt Zouma vrea să câștige titlul în România

Deși CFR Cluj a pierdut, Kurt Zouma a șocat la final și a spus că își dorește să câștige titlul în România. Fundașul francez a transmis că este 100% fizic în acest moment și că a rămas impresionat de nivelul pe care l-a întâlnit în SuperLiga.

„Nu poți să spui că e vina doar la defensivă, e vina întregii echipe. Când ajunge mingea la apărare, e vina întregii echipe. Nu ai ce să faci când se dă gol dintr-o deviere. Am vrut să câștigăm acest joc. Trebuie să ne adunăm și să fim gata de următorul joc.

Totul este posibil. Știm că nu am început bine, dar trebuie să arătăm ca o familie și să arătăm că putem câștiga meciurile.

Eu sunt 100% fizic. România este un campionat bun, îmi place, sunt meciuri grele, nu este ușor. Trebuie să ne concentrăm și să câștigăm. Vreau titlul, CFR trebuie să câștige titlul”, a declarat Kurt Zouma, la flash-interviu, după Petrolul – CFR Cluj 1-0.