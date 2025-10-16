Kylian Mbappe a primit cadou de la Real Madrid o maşină de peste 100.000 de euro, dar nu are permis de conducere

În cadrul unui parteneriat cu BMW, Real Madrid i-a oferit lui Kylian Mbappe un model care valorează peste 100.000 de euro, dar atacantul încă nu are un permis de conducere.

Mbappe va admira mașina din scaunul pasagerului

Este o tradiţie din 2021. Real Madrid, în parteneriat cu marca BMW, oferă în fiecare an jucătorilor un vehicul al mărcii de lux. Madrilenii pot alege modelul preferat pentru a-l folosi apoi gratuit în cadrul ieşirilor cu clubul.

Anul acesta, Kylian Mbappe a ales modelul electric BMW i7 xDrive60, cu o valoare estimată la aproximativ 150.000 de euro. O ofertă surprinzătoare, deoarece, la 26 de ani, atacantul francez încă nu are permis de conducere.

Kylian Mbappe nu şi-a făcut niciodată timp să-l obţină şi consideră că permisul nu este necesar când ai un şofer la dispoziţie, relatează Le Figaro.

Situaţia s-ar putea însă schimba. Mama sa l-ar fi încurajat recent să-şi ia permisul, considerând că i-ar prinde bine: „O să vezi, o să-ţi prindă bine să ai o jumătate de oră doar pentru tine, fără şofer şi fără bodyguard”, a spus ea.

Până atunci, Kylian Mbappe va trebui să se mulţumească să admire noul său BMW din scaunul pasagerului.