Kylian Mbappe a spus cum îl percepe pe Xabi Alonso: ”Vrea să reușească”

Real Madrid are un debut de sezon foarte bun sub comanda antrenorului Xabi Alonso.

Madrilenii sunt în fruntea clasamentului și au punctaj maxim, după trei etape disputate.

Kylian Mbappe a vorbit despre felul în care tehnicianul s-a impus în cadrul echipei.

”Am avut o impresie foarte bună despre el. Vezi un tip care vrea să reușească. Cunoaște perfect clubul, pentru că a jucat el însuși la Real Madrid ca jucător”, a declarat Mbappe potrivit Marca.

”Câștigarea trofeelor” este ceea ce își dorește Kylian alături de Madrid. Știe că au început bine, obținând un parcurs perfect în campionat înainte de pauză, dar ”trebuie să continuăm să muncim, trebuie să continuăm să împingem, pentru că știm cât de greu este să câștigi trofee.

Este un sezon foarte important pentru club, dar ne îndreptăm și spre Cupa Mondială, așa că este important și pentru toți jucătorii care vor să ajungă acolo, inclusiv eu.”