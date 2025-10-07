Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf”

Kyros Vassaras a adresat o scrisoare cluburilor din Superligă, în care i-a invitat pe reprezentanții acestora la o întâlnire, care ar urma să aibă loc miercuri, 8 octombrie. Dumitru Dragomir a vorbit despre gestul șefului CCA.

Dumitru Dragomir, reacție surprinzătoare după ce Kyros Vassaras i-a invitat pe șefii din Superligă la o întâlnire

Mitică Dragomir e de părere că inițiativa lui Vassaras este una pozitivă, însă fostul președinte al LPF a afirmat că grecul va fi „făcut praf” de un nume important din fotbalul românesc. „E foarte bine, îl felicit.

Dar l-aș ruga pe Gigi Becali să se ducă la ședință și să ia cuvântul. (n.r. Gigi Becali a spus că nu se duce) Se duce Meme Stoica și se leagă puternic de el.

Se vor lega mulți, de la Craiova se duce Cârțu și îl face praf pe Vassaras”, a afirmat Dumitru Dragomir.

Dumitru Dragomir este un contestatar vehement al lui Răzvan Burleanu, însă „Corleone” l-a felicitat pe actualul președinte al FRF pentru decizia de a-l numi pe Kyros Vassaras în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor, pentru că „centralii” români au progresat în Europa în mandatul grecului.