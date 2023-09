„L-am demis după ce am vorbit cu domnul primar!”-Cum a fost dat afară Nicolo Napoli chiar de către Florin Prunea!

Florin Prunea, fostul portar român, a povestit recent o întâmplare din perioada în care a condus-o pe Poli Iași.

Mai exact, fostul internațional român a dezvăluit cum l-a demis pe Nicolo Napoli, tehnicianul echipei în acea perioadă.

„L-am demis după ce am vorbit cu domnul primar!”

„Mi-aduc aminte că la un moment dat era o întrerupere de campionat și aflu de la unul dintre colaboratori că Napoli le-a dat liber jucătorilor până joi, vreo patru zile. Mi se părea total aiurea. Și i-am cerut lui Napoli să adune jucătorii în vestiar. ‘De ce?’, m-a țntrebat. ‘Las’ că vezi de ce’.

Și le-am zis jucătorilor că așa n-or să câștige cu Poli, că venea meci cu Timișoara, că o să pierdem cu 1-0 și o să avem probleme mari. Și că eu nu le mai promit că-și primesc salariile la timp. Că ‘nu, dom președinte, că o să facem, o să dregem’.

Așa s-a întâmplat, am pierdut cu 1-0, l-am chemat pe Napoli, cu care aveam o relație foarte bună, și l-am demis după ce am vorbit cu domnul primar. Riscam să retrogradăm. Apoi a venit Neagoe și după un start mai slab am avut, nu mai știu câte, 17 meciuri fără înfrângere.

A făcut mare scandal, dar a fost o demitere cu plata contractului”, a mărturisit Florin Prunea, pentru Digi Sport.