„L-ați vândut pe Baiaram?”. Întrebarea care l-a făcut pe Sorin Cârțu să râdă: „Întreabă-l pe Mirel Rădoi”

Articol de Ionuț Nichita - Publicat marți, 07 octombrie 2025, ora 17:30,
Ștefan Baiaram a avut un start excelent de sezon în tricoul Universității Craiova, însă Mirel Rădoi l-a titularizat o singură dată în ultimele 9 etape din Superligă.

Internaționalul român a intrat în repriza secundă și contra campioanei FCSB, însă nu a avut un impact major, iar gruparea din Bănie a fost învinsă cu 0-1.

„L-ați vândut pe Baiaram?” Sorin Cârțu, „provocat” de Horia Ivanovici

Sorin Cârțu a vorbit despre situația lui Ștefan Baiaram, care a strâns foarte puține minute în ultima lună, deși se afla într-un moment foarte bun.

„L-ați vândut pe Baiaram? Mi se pare că e ca și cum l-ați vândut. De ce nu joacă Baiaram, cel mai bun jucător din România, la Craiova?”, Sorin Cârțu a replicat: „Vorbește cu Mirel (n.r. Rădoi). Eu nu comentez. Mirel face echipa, el îi pregătește.

Sunt de acord că Baiaram e cel mai bun jucător al echipei, îi recunosc calitatea și valoarea. Și ceea ce a reprezentat el, cel puțin până la partida cu Bașakșehir, dar și după.

Era cel mai în formă jucător al României și cel mai bun jucător al nostru”.

