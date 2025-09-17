La 12 ore după ce a jucat în Champions League, fotbalistul a apărut în fața instanței, fiind acuzat de viol

În urmă cu 12 ore, Thomas Partey juca pentru Villarreal în Liga Campionilor, într-un meci împotriva lui Tottenham Hotspur, iar la 12 ore distanță pleda nevinovat în fața instanței, fiind pus sub acuzare asupra unor fapte de viol și agresiune sexuală.

Thomas Partey, în fața instanței la nici 24 de ore de la meciul de Liga Campionilor dintre Tottenham – Villarreal

După cinci sezoane petrecute alături de „tunari”, mijlocașul ghanez, Thomas Partey, a părăsit-o pe Arsenal și s-a întors în La Liga, campionatul în care și-a făcut un nume în fotbalul mondial și unde joacă pentru Villarreal.

Partey a fost jucătorul lui Atletico Madrid între 2015/2016 și 2020/2021, urmând să se transfere în Premier League pentru o sumă de aproximativ 50 de milioane de euro, iar presupusele fapte pentru care este acuzat s-ar fi întâmplat la scurt timp după aceea.

Mijlocașul în vârstă de 32 de ani este acuzat că a violat două femei și că ar fi agresat sexual o a treia victimă, așa că s-a prezentat în fața instanței la doar 12 ore de la finalul partidei dintre Tottenham și Villarreal, soldată cu victoria londonezilor cu 1-0.

În partida de marți seară, Thomas Partey a fost aruncat în luptă în ultimul sfert de oră de Marcelino Garcia Toral și nu a mai putut face nimic ca echipa sa să obțină cel puțin un punct din înfruntarea contra echipei britanice.