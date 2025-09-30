La 19 ani, Learner Tien se califică în prima finală ATP

Learner Tien, tânărul american de 19 ani, s-a calificat marți în prima finală ATP a carierei sale, după ce rusul Daniil Medvedev, numărul 18 mondial, a abandonat în setul decisiv al semifinalei de la China Open.

Tien, aflat la debut într-o semifinală din circuit, a revenit spectaculos în setul al doilea de la 3-5 și a reușit să egaleze. În decisiv, Medvedev, vizibil afectat fizic și cu bandaj la genunchiul drept, s-a retras la scorul de 4-0 pentru american, după două ore și 26 de minute de joc.

Grație acestei performanțe, Tien devine al doilea cel mai tânăr finalist din istoria turneului de la Beijing, după Rafael Nadal, și urcă până pe locul 36 în clasamentul live ATP. Totodată, el are acum un bilanț de 7 victorii și 5 înfrângeri în fața jucătorilor din Top 20 și conduce cu 2-0 în duelurile directe cu Medvedev.