La 33 de ani, Simona Halep a dat vestea cea mare: ”Atât s-a schimbat”

Simona Halep are o viață nouă de când a lăsat tenisul deoparte. Ce s-a schimbat însă în rutina ei zilnică? Este mai fericită acum? Regretă decizia pe care a luat-o? Sportiva a făcut câteva dezvăluiri neașteptate.

Cum se simte Simona Halep după ce a renunțat la tenis

Pentru mulți, anunțul Simonei Halep de a renunța la tenis a fost unul șocant. Sportiva nu regretă însă deloc alegerea făcută. În prezent are o viață liniștită și chiar și-a păstrat unele obiceiuri.

Simona Halep dezvăluia la un moment dat că nu mai are presiunea antrenamentelor ori a deplasărilor. Totodată, recunoaște că anii petrecuți pe teren au fost destul de grei, astfel că are nevoie de odihnă.

Face mișcare în continuare, merge la sală și încearcă să doarmă mai mult. Se pare însă că organismul ei s-a obișnuit cu trezitul de dimineață, astfel că de cele mai multe ori sportiva e activă de la primele ore.

„E diferit și pot să spun că da, mă bucur de faptul că nu mai am presiunea antrenamentelor, turneelor, deplasărilor. Acum sunt bine și încerc să mă odihnesc, în primul rând, pentru că au fost ani grei.

Fără program, atât s-a schimbat, pentru că mă duc la gym, aproape în fiecare zi, dar mă duc când vreau eu, nu am o oră fixă. E bine fără ceas. Din păcate, nu pot să dorm prea mult dimineața, dar e bine,” a dezvăluit Simona Halep, la Gala Sportului Românesc 2024.