La 34 de ani, Simona Halep trăiește una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții sale. Ce mesaj neașteptat a postat: „Viața nu înseamnă să…”

Chiar dacă a renunțat la tenis, Simona Halep duce o viață cât se poate de frumoasă. Sportiva se plimbă, se relaxează și de asemenea, continuă să participe la numeroasele evenimente la care e invitată.

Mesajul postat de Simona Halep

A trecut aproape un an de zile de când viața ei s-a schimbat total. Simona Halep a decis să își încheie cariera din sportul profesionist și a decis să se concentreze mai mult pe nevoile sale.

Chiar ea recunoștea recent că nu regretă deloc alegerea făcută. Acum nu mai e nevoită să se antreneze zilnic și să meargă la un turneu sau altul. Astfel, are timp pentru ea, iar asta e tot ce contează.

Și nici banii nu prea sunt importanți pentru sportivă. Simona Halep a publicat un mesaj în urmă cu puțin timp, cât se poate de emoționant. Acesta îi este atribuit actorului canadian Keanu Reeves, cunoscut pentru modestia și echilibrul său.

Și s-ar părea că Simona Halep este de acord cu principiile acestuia. „Viața nu înseamnă să fii bogat, foarte educat sau perfect. Viața înseamnă să fii autentic, modest și bun”, este citatul din Keanu Reeves, distribuit de fosta campioană a tenisului românesc.