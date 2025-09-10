La 40 de ani, portarul Steve Mandanda se retrage din activitate

Portarul Steve Mandanda, în vârstă de 40 de ani, a anunţat că se retrage din activitate, într-un interviu acordat publicaţiei L’Équipe.

„Am avut nevoie de timp pentru a accepta această decizie, pentru că nu este uşor, dar da, mă retrag. (…) Am avut o lungă perioadă de reflecţie, pentru că am primit multe oferte, dar le-am refuzat pe toate”, a declarat el.

Printre aceste „apeluri”, cotidianul sportiv menţionează cluburi precum Le Havre, Lorient, Guingamp, Brest sau Montpellier.

Campion mondial în 2018, deţinător al recordului pentru numărul de meciuri disputate cu OM, Steve Mandanda se retrage după o carieră profesională de peste 20 de ani.

El a mai jucat şi la Crystal Palace şi Rennes, unde i-a expirat contractul în vară.

Este al patrulea campion mondial din 2018 care se retrage din fotbal, după Blaise Matuidi, Adil Rami şi Raphaël Varane. Are în total 35 de selecţii cu echipa naţională a Franţei.