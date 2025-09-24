La 40 de ani și jumătate, Wawrinka a primit wild card la turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai

Jucătorul elvețian de tenis Stanislas Wawrinka, 40 de ani, triplu câștigător de Mare Șlem, a primit wild card pentru turneul ATP Masters 1000 de la Shanghai (1 și 12 octombrie).

Elvețianul a ajuns în semifinale la challenger-ul Concord Iași Open din iulie

Omis de US Open – la care spera să fie invitat după victoria sa din 2016 – Stan Wawrinka nu a fost uitat de organizatorii chinezi de la Shanghai, care au anunțat miercuri că oferă un wild card învingătorului de la Australian Open 2014, Roland Garros 2015 și US Open 2016.

Deja invitat anul trecut, elvețianul a reușit să-l învingă pe Giovanni Mpetshi Perricard în primul tur, înainte de a fi învins în trei seturi de italianul Flavio Cobolli cu 6-7, 7-6 (4), 6-3.

La 40 de ani, Stan Wawrinka (129 ATP) cutreieră circuitul Challenger de câteva luni în căutarea unei reveniri în top 100. După o serie excelentă la Rennes (Challenger 100), unde a ajuns în finală înainte de a fi învins de Hugo Gaston, a fost nevoit să se retragă sâmbăta trecută în semifinalele de la Saint-Tropez (Challenger 125) din motive medicale.

Elvețianul a jucat în iulie și la challenger-ul Concord Iași Open, unde s-a oprit în semifinale.