La 86 de ani, Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea de peste două miliarde de dolari pe care o are: ”Niciodată”

Ion Țiriac a făcut cel mai neașteptat anunț despre averea colosală. Fostul mare jucător de tenis, în vârstă de 86 de ani, a adunat peste două miliarde de dolari în conturile bancare, însă spune că ar face lucrurile complet diferit.

Ion Țiriac, anunț neașteptat despre averea de 2,1 miliarde de dolari

Ajuns la 86 de ani, Ion Țiriac este mândru de afacerile care i-au adus milioane. Cu toate acestea, spune că nu este mulțumit cu alegerile pe care le-a făcut, deși i-au adus o avere de 2,1 miliarde de dolari, conform revistei Forbes.

Regretă că nu a avut timp pentru a face lucruri banale, fiind concentrat numai pe a aduna bani. A muncit enorm pentru a ajunge în punctul din momentul de față, dar este conștient că nu ia nimic cu el după ce va trece la cele veșnice.

„Nici cămașa asta pe care o am pe mine nu o duc cu mine. În viața asta am făcut ceva. Mă duc mulțumit? Nemulțumit nu sunt, însă aș mai face-o din nou? Niciodată! Pentru că nu am avut timp să văd o floare înflorind.

Să văd o frunză verde, să mă duc cu familia, să mă duc cu prietenii, să mă îmbăt o dată, să beau o sticlă de vin. Nu.

Numai muncă, muncă și muncă. Merită? Nu! Nu merită. Și cu asta ai terminat-o cu unul din cei mai mari oameni ai secolului.