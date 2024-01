La ce echipă din Superligă ar fi putut să ajungă Radu Drăgușin: ”Era deja luat”

Radu Drăgușin este pe cale să își asigure cariera, după ce au apărut tot mai multe informații potrivit cărora Tottenham îl va cumpăra de la Genoa, iar Bayern Munchen ar fi înaintat și ea oferta oficială.

Sorin Cârțu, fostul președinte al Universității Craiova, a dezvăluit că Mihai Rotaru a fost trimis la un turneu final în 2019 pentru a urmări un jucător și l-a remarcat pe Drăgușin.

Cu toate acestea, fotbalistul fusese deja luat de Juventus, deși avea doar 17 ani la acea vreme.

”În 2019 m-a trimis Rotaru să urmărim un jucător la turneul final la juniori. Drăgușin e 2001 sau 2002 născut și el era cu un an mai mic față de ăia de acolo și el a ieșit în evidență.

A arătat calități și ceea ce poate să facă în viitor și uite că așa a și fost. Eu când am venit de acolo am zis de el, dar am auzit că e deja luat de Juventus”, a declarat Sorin Cârțu la Digi Sport.