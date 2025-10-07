La ce echipă e dorit antrenor Gică Hagi

Conform presei din Turcia, Gică Hagi, 60 de ani, a fost propus ca antrenor la Eyupspor.

„Conducerea a evaluat această opțiune și i-a adăugat numele pe lista candidaților”, scrie publicația turcă Ajansspor.

Eyupspor este o echipă modestă, cu întregul lot evaluat la aproximativ 30 de milioane de euro.

Românul Denis Drăguș și Marcos Felipe sunt cei mai valoroși jucători ai echipei, amândoi cotați la 3,5 milioane de euro.