La ce echipă va pleca Donnarumma

Gianluigi Donnarumma (25 de ani) își încheie aventura la Paris Saint-Germain, după ce nu mai intră în planurile lui Luis Enrique pentru sezonul viitor. Potrivit cotidianului L’Équipe, portarul italian a ajuns deja la un acord cu Manchester City.

PSG va încasa 30 de milioane de euro în schimbul său, sumă influențată de faptul că Donnarumma mai are doar un an de contract cu parizienii.

La campioana Angliei, italianul va avea un salariu impresionant: 288.000 de euro pe săptămână. Oficializarea transferului este așteptată înainte de startul noului sezon din Premier League, adică în următoarele două zile.