La ce ore vor începe meciurile de la Mondialul din 2026 și ce nemulțumiri există

FIFA analizează posibilitatea ca, la ediția de anul viitor a Cupei Mondiale, partidele marilor națiuni europene să fie programate după miezul nopții, ora Europei.

Decizia ar veni ca măsură de protecție împotriva temperaturilor ridicate, care au creat dificultăți la recenta Cupă Mondială a Cluburilor.

Conform previziunilor, orele de start ar urma să fie similare cu cele de la acel turneu: 17:00 BST (19:00, ora României), 20:00 (22:00), 23:00 (01:00) și 02:00 (04:00). Deși intervalele de la 17:00 și 20:00 BST sunt ideale pentru televiziunile europene, ele se suprapun cu orele prânzului în SUA, pe Coasta de Est, respectiv Coasta de Vest.