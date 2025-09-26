La doar 17 ani, a semnat cu Liverpool

Rio Ngumoha, atacantul de 17 ani al lui Liverpool, a semnat joi primul său contract profesionist cu clubul de pe Anfield, anunță DPA. Jucătorul a sosit în urmă cu un an de la Chelsea și a fost răsplătit cu un acord pe trei sezoane, după ascensiunea rapidă din ultimele luni.

Ngumoha a intrat deja în istoria clubului, devenind în august cel mai tânăr marcator al „cormoranilor”, la 16 ani și 361 de zile, grație golului înscris cu Newcastle United.

În ultimele 12 luni, el a bifat cinci apariții oficiale, inclusiv debutul în Cupa Angliei contra lui Accrington, iar evoluțiile din presezon l-au transformat într-o piesă importantă a lotului pregătit de Liverpool.