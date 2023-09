La FCSB a reapărut zâmbetul după 3-0 cu Universitatea Craiova! Care a marea satisfacție a lui Elias Charalambous

Echipa FCSB a revenit, din nou, pe primul loc în Superligă, CFR Cluj ocupând, pentru câteva ore, după victoria de la FC Voluntari.

„Jucătorii au arătat că sunt pregătiți, chiar dacă nu au primit atât de multe minute”, este mulțumirea lui Elias Charalambous

Echipa antrenată de Elias Charalambous s-a impus, clar, în fața Universității Craiova, 3-0 pe Stadionul Steaua, golurile fiind marcate de Olaru (13, 45) și Radunovic (21).

La finalul partidei, tehnicianul cipriot și-a manifestat mulțumirea, în special pentru atitudinea jucătorilor folosiți cu Universitatea Craiova, dar care nu au jucat prea mult în acest sezon.

Din această categorie fac parte Valentin Crețu, Siyabonga Ngezana (ambii integraliști) și Alexandru Băluță (titular până în minutul 68) și Radaslavescu (folosit în ultimele 22 de minute).

„Vreau să îmi felicit jucătorii pentru efort. Au trebuit să aibă atitudine și disciplină. Au trebuit să fie agresivi și asta a fost cheia către victorie. Marea realizare e atitudinea pe care am avut-o în această seară.

Nu am schimbat nimic, am urmat același program, dar ce am văzut astăzi de la jucători a fost că și-au dorit victoria. Trebuie să rămânem cu atitudinea și mentalitatea asta pentru restul meciurilor.

Sunt fericit pentru Tavi, sunt fericit pentru toți jucătorii, au arătat că sunt pregătiți, asta vine datorită antrenamentelor, dacă dau totul, chiar dacă nu au primit atât de multe minute. Am văzut astăzi că jucătorii de care am avut nevoie au arătat că sunt pregătiți”, a spus el.

Elias Charalambous spune că pauza de campionat vine la momentul potrivit pentru FCSB

Charalambous s-a referit și la pauza de două săptămâni pe care o ia campionatul României, pentru ca naționala să joace cu Israel și Kosovo în preliminariile CE 2024.

„Vorbim cu conducerea, schimbăm idei, orice jucător bun care credem că poate face parte din echipă și e o soluție poate veni. Îl știu foarte bine pe Cristi Ganea, e la Panathinaikos, am prieteni acolo, nu știm nimic oficial. Dacă vom semna cu cineva, va anunța ofițerul de presă.

Suntem fericiți că avem mulți jucători care înscriu, Darius e căpitanul, jucător important pentru noi, spun mereu că e inima echipei, dar e o victorie colectivă.

Avem nevoie de pauză, am început devreme sezonul, avem meciuri europene, jucătorii au nevoie de pauză. Coman a fost răcit zilele astea, va vorbi cu doctorii de la națională și vor decide împreună care e situația lui.

Vreau să le mulțumesc fanilor noștri, au fost incredibili, o atmosferă superbă, vreau să le mulțumesc pentru sprijin”, a încheiat tehnicianul.