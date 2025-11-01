La Liga: Getafe s-a impus în faţa Gironei, scor 2-1

Echipa spaniolă Getafe a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia catalană Girona, în etapa a 11-a din La Liga.

Gazdele au deschis scorul târziu, în minutul 72, când Mario Martin a înscris din assistul lui Luis Milla. Borja Mayoral a făcut 2-0 în minutul 86, iar oaspeţii au reuşit să marcheze în minutul 90+4, din penalti, prin Christian Stuani.

Getafe – Girona 2-1 şi învingătorii sunt pe locul 6 în La Liga, cu 17 puncte, în timp ce Girona este ultima, a 20-a, cu 7 puncte.