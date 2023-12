Ladislau Boloni a spus povestea carnețelului pe care-l ia peste tot: „M-am gândit că Ronaldo a trișat”

Antrenorul român Ladislau Boloni a fost numit la echipa franceză Metz în iunie 2022, promovând-o în Ligue 1 la finalul sezonului.

Ladislau Boloni a început să folosească respectivele carnețele cu ocazia unui stagiu la Ajax

Este cel mai în vârstă tehnician de pe prima scenă a fotbalului francez și, cel puțin teoretic, va pregăti Metz până în vara lui 2025.

A debutat ca tehnician tot în Franța, la Nancy, în 1994, iar de atunci s-a făcut remarcat prin faptul că poartă peste tot un carnețel.

„E același tip de blocnotes de la început. A fost o întâmplare. Când mi-am luat diploma de antrenor la Clairefontaine, trebuia să urmez un stagiu la o echipă renumită.

Cum îl cunoșteam bine pe Laszlo Jambor, preparatorul fizic al lui Ajax, echipa lui Louis van Gaal, am petrecut acolo câteva zile. La Amsterdam, ei foloseau acest tip de carnete. De atunci am avut grijă să nu-mi lipsească niciodată unul”, a dezvăluit tehnicianul.

„Sunt notebook-uri comercializate de Top Coach. Înainte le găseam doar acolo, dar acum sunt peste tot.

Am fost foarte fericit când am ajuns în Metz să văd că există chiar și cele trei formate pe care le folosesc. Fiecare are folosul lui, dar acesta este cel mai mic pe care îl iau cu mine în câmp”, a mai precizat el.

Un autor portughez a scris o carte despre carnețelul folosit de Ladislau Boloni la Sporting în sezonul 2001/2002

Boloni susține că într-un sezon folosește ceva mai mult de un carnețel, dar la începutul unei noi ediții de campionat nu ia altul nou.

„Nu îl arunc- după ultimul meci, continui să scriu în el până la sfârșit. Am câteva… Am multe. Nu le clasific, dar le țin acasă.

Când am antrenat în Portugalia, toată lumea m-a întrebat ce scriu în carnetele mele. Am avut norocul să am rezultate foarte bune cu Sporting (n.r. – a câștigat toate trofeele interne în sezonul 2001/2002).

Un autor a avut ideea să scrie o carte despre acel sezon. Formatul cărții a fost modelat pe caietul meu. Titlul cărții era ‘Blocnotesul lui Laszlo’.

Împreună cu acest autor, am petrecut zile întregi citind notițele și trecând astfel în revistă întreg acel sezon excepțional”, a mai povestit Boloni, pentru publicația So Foot.

„Nu las pe nimeni să citească”, spune Ladislau Boloni, care apelează la maghiară pentru a scrie în carnețele

Tehnicianul a spus și de ce a apelat încă de la debutul în antrenorat la acele carnețele. „Când eram jucător, și este prima dată când spun asta, nu prea îmi plăcea când, la pauză, antrenorul spunea generalități de genul ‘Hai, băieți, trebuie să credeți în voi’.

Asta te poate motiva când ești tânăr, dar nu mai are impact după un timp. Pauza este singurul moment în care un antrenor poate vorbi cu adevărat cu jucătorii și își poate influența echipa.

În prima repriză, încerc să înțeleg dacă ce am pus la punct pentru meci funcționează sau nu. Primele mele note din caiet sunt întrebări pentru mine. De exemplu, ‘De ce adversarul îmi sparge apărarea?’.

Uneori sunt cuvinte, alteori semne, câteodată fraze complete. Dar nu îi las pe alții să le citească direct, pentru că scriu în maghiară. Nimeni nu le-ar înțelege aici

Odată ce este scris în alb-negru, pot continua să urmăresc meciul, știind că va trebui să răspund la această întrebare până la pauză.

Desigur, îți cunoști adversarul, dar odată ce meciul începe, trebuie să adaptez la ceea ce mi-am imaginat.

Apoi, mai sunt mici detalii pe care le văd sau le simt. Le notez și pentru a nu le uita la pauză sau la ședința de după meci”, a mai precizat tehnicianul român.

„Pulsările lui Ronaldo nu variau pe parcursul sesiunii, iar ale lui Tiago urcau la niveluri incredibile”, își amintește Ladislau Boloni

Ladislau Boloni a povestit un episod amuzant cu Cristiano Ronaldo. „Fusesem invitat la un seminar de federația română la București, pentru a prezenta câteva dintre metodele mele de pregătire.

În acel moment, măsuram ritmul cardiac și mi s-a cerut să aduc câteva date. Am plecat pe fugă și mi-am luat notele despre curbele anumitor jucători.

Am revăzut în avion curbele făcute la un antrenament fizic greu, și am realizat că diagramele lui Ronaldo și Tiago, mi se pare, nu corespund.

Concret, pulsările lui Ronaldo nu variau pe parcursul sesiunii, în timp ce la celălalt urcau la niveluri incredibile.

M-am gândit că este ceva greșit sau că Ronaldo a trișat. Dar imediat mi-am adus aminte că era vorba despre un exercițiu cu mingea, iar pentru Ronaldo era ceva normal să-l facă ușor”, a mai precizat tehnicianul echipei franceze.