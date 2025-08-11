Lamine Ghezali se desparte de Superliga și luptă să salveze noua sa echipă de la retrogradare

Lamine Ghezali a semnat cu AC Oulu, echipă din prima ligă a Finlandei, Contractul său este valabil până la sfârşitul sezonului.

Fotbalistul francez s-a întors în Superliga în luna august, 2024, când a semnat cu UTA Arad.

Jucătorul a oferit și o reacție după semnarea contractului și a precizat că se bucură să facă parte din acest club și vrea să ajute gruparea să evite retrogradarea.

”Am vrut să mă alătur acestei familii. În al doilea rând, clubul a arătat un interes puternic faţă de mine şi a crezut că pot ajuta echipa cu contribuţia mea.

Sunt un jucător orientat spre atac. Îmi place să câştig spaţiu pe teren şi să provoc adversarul cu determinare şi hotărâre.

Aceasta este promisiunea mea pentru suporteri: promit să-mi dedic toată expertiza şi energia posibilă pentru a obţine rezultate bune.

De asemenea, vreau să le ofer suporterilor bucurie. Mi s-a spus clar că suporterii AC Oulu îşi susţin fantastic echipa”, a spus Ghezali, după ce a semnat contractul.