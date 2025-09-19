Lando Norris a dominat prima sesiune de antrenamente cronometrate pentru Marele Premiu de F1 al Azerbaidjanului

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren) a stabilit cel mai bun timp al primei sesiuni de antrenamente libere cronometrate din cadrul Marelui Premiu al Azerbaidjanului.

Cursa va fi a 17-a dintre cele 24 de etape ale Campionatului Mondial de Formula 1

Vicecampionul mondial i-a devansat pe coechipierul său australian Oscar Piastri și pe monegascul Charles Leclerc (Ferrari), cu 310, respectiv 552 miimi de secundă.

Această sesiune inaugurală a fost scurtată, fiind marcată de primul drapel roșu al weekendului, după mai puțin de 15 minute de la debutul său.

Spaniolul Carlos Sainz Jr a trecut peste vibrator și a pierdut o bucată de fibră de carbon de la monopostul său, în ultimul viraj, determinând conducerea cursei să întrerupă sesiunea.

Acest lucru a dat naștere unei scene neobișnuite, deoarece un comisar de cursă a sărit apoi în mod repetat pe vibratorul respectiv pentru a se asigura că rămâne ferm la locul său, înainte de a trage cu toată puterea de garnitura care fusese ruptă la contactul cu podeaua monopostului Williams.

Lewis Hamilton a lovit un zid și și-a deteriorat aripa față de la mașina Ferrari

Sesiunea a fost reluată după o întrerupere de 20 de minute, lucru care l-a avantajat pe Oscar Piastri, liderul Campionatului Mondial, care nu a putut rula până la acest incident din cauza unei mici probleme la motor, rezolvată rapid de echipa sa.

Pilotul britanic George Russell (Mercedes) a stabilit al patrulea cel mai rapid timp al sesiunii, devansându-i pe thailandezul Alexander Albon (Williams) și pe japonezul Yuki Tsunoda (Red Bull). În mod neobișnuit, Tsunoda a fost puțin mai rapid decât coechipierul său olandez Max Verstappen, campionul mondial en titre.

Top 10 a fost completat de Carlos Sainz Jr și de piloții echipei Racing Bulls, neozeelandezul Liam Lawson și francezul Isack Hadjar.

Septuplul campion mondial Lewis Hamilton, al cărui contact cu un zid a provocat o pană și a deteriorat aripa față a Ferrari-ului său, a stabilit doar al 13-lea timp.

A doua sesiune de antrenamente libere este programată să înceapă la ora locală 16:00 (15:00, ora României) pe circuitul stradal din Baku, unde vremea este blândă (25 de grade), dar umedă vineri.