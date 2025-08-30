Lando Norris a făcut spectacol și în a treia ședință de antrenamente libere pentru MP al Olandei

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren-Mercedes) a stabilit, sâmbătă, cel mai bun timp și în a treia ședință de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Olandei la Formula 1, a 15-a etapă a Campionatului Mondial, fiind cronometrat pe circuitul din Zandvoort în 1h 08 min. 972/1000 după 16 tururi, informează AFP.

Andrea Kimi Antonelli a parcurs cele mai multe tururi

Cu cei mai buni timpi în primele două ședințe, Norris i-a devansat pe coechipierul său, australianul Oscar Piastri, liderul Campionatului Mondial – 1h 09 min. 214/1000 (15 tururi) și pe britanicul George Russell (Mercedes) – 1h 09 min. 858/1000 (17 tururi).

Calificările sunt programate sâmbătă după-amiază.

Timpii din ședința a treia de antrenamente libere:

Lando Norris (Marea Britanie/McLaren-Mercedes) 1:08.972 (16 tururi)

Oscar Piastri (Australia/McLaren-Mercedes) 1:09.214 (15)

George Russell (Marea Britanie/Mercedes) 1:09.858 (17)

Carlos Sainz Jr (Spania/Williams-Mercedes) 1:09.913 (23)

Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:09.925 (20)

Charles Leclerc (Monaco/Ferrari) 1:09.938 (23)

Alexander Albon (Thailanda/Williams-Mercedes) 1:10.099 (22)

Lance Stroll (Canada/Aston Martin-Mercedes) 1:10.103 (24)

Isack Hadjar (Franța/Racing Bulls-Red Bull) 1:10.166 (21)

Fernando Alonso (Spania/Aston Martin-Mercedes) 1:10.232 (20)

Liam Lawson (Noua Zeelandă/Racing Bulls-Red Bull) 1:10.300 (17)

Yuki Tsunoda (Japonia/Red Bull) 1:10.349 (19)

Gabriel Bortoleto (Brazilia/Sauber-Ferrari) 1:10.361 (21)

Lewis Hamilton (Marea Britanie/Ferrari) 1:10.373 (20)

Oliver Bearman (Marea Britanie/Haas-Ferrari) 1:10.595 (19)

Nico Hulkenberg (Germania/Sauber-Ferrari) 1:10.599 (24)

Andrea Kimi Antonelli (Italia/Mercedes) 1:10.697 (31)

Esteban Ocon (Franța/Haas-Ferrari) 1:10.801 (18)

Pierre Gasly (Franța/Alpine-Renault) 1:10.963 (24)

Franco Colapinto (Argentina/Alpine-Renault) 1:11.054 (21)