Lando Norris a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente libere înaintea MP al Olandei

Pilotul britanic Lando Norris (McLaren), aflat pe locul doi în Campionatul Mondial de Formula 1, a fost cel mai rapid în prima sesiune de antrenamente libere înaintea Marelui Premiu al Olandei, etapa a 15-a sezonului, vineri, la Zandvoort, informează AFP.

Tot vineri este programată a doua sesiune de antrenamente libere

Britanicul l-a devansat cu aproape 300/1000 pe coechipierul său australian Oscar Piastri, liderul campionatului.

Cele două monoposturi Aston Martin, al canadianului Lance Stroll și al dublului campion mondial spaniol Fernando Alonso, au completat top 4.

Pe pista ‘sa’, olandezul Max Verstappen (Red Bull), campionul mondial en titre, a reușit al șaptelea timp, iar britanicul George Russell (Mercedes) a fost al șaptelea.

Mult în urmă, monoposturile Ferrari ale monegascului Charles Leclerc și britanicului Lewis Hamilton au terminat pe locurile 14, respectiv 15.

Hamilton a declarat joi că este ‘hotărât și motivat’ pentru reluarea campionatului după o pauză de vară de trei săptămâni.