Lando Norris va pleca din pole-position la Marele Premiu al Mexicului

Norris, al doilea în clasamentul campionatului, cu 14 puncte în urma lui Piastri şi 26 în faţa lui Verstappen, a dat lovitura în calificări, îmbunătăţind recordul circuitului cu peste două secunde.

„Sunt foarte fericit să fiu din nou pe pole position, a trecut mult timp (în Belgia, la sfârşitul lunii iulie, n.r.). Este unul dintre acele tururi în care nu ştii prea bine unde te afli, iar când am trecut linia de sosire, am fost plăcut surprins”, a recunoscut englezul, care a obţinut al 14-lea pole position din cariera sa.