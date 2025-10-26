Lani Pallister a pulverizat recordul mondial la 800 m în bazin scurt

Înotătoarea australiană Lani Pallister a pulverizat recordul mondial la 800 m feminin în bazin scurt, fiind cronometrată în 7:54,00, la Toronto, în ultima etapă a Cupei Mondiale de natație.

Compatrioata ei Kaylee McKeown a doborât recordul la 200 m spate

Pallister a fost mai rapidă cu 3,42 secunde decât legenda înotului american Katie Ledecky, al cărei record data din 2022.

Reprezentanta Australiei a câștigat cu ușurință proba, devansând-o cu 15 secunde pe neozeelandeza Erika Fairweather.

Într-o zi plină de recorduri, olandezul Caspar Corbeau a devenit noul deținător al recordului mondial la 200 m bras și primul care a coborât sub pragul de două minute, cu un timp de 1:59:52.

Kate Douglass din Statele Unite și-a îmbunătățit propriul record la 100 m liber feminin, ajungând la 49,93, devenind prima care a terminat proba sub 50 de secunde.

Maghiarul Hubert Kos a câștigat proba de 100 m spate cu un alt record, fiind înregistrat în 48,16.

Înotătoarea australiană Kaylee McKeown a doborât la rândul ei recordul în proba de 200 m spate, terminând cursa în 1:57,33. Ea deținea deja recordul anterior.