Lassana Diarra vrea daune de 65 de milioane de euro din partea FIFA și a federației belgiene

Fostul internațional francez Lassana Diarra cere daune de 65 de milioane de euro din partea FIFA și a Federației belgiene de fotbal, după decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene, care i-a dat dreptate într-un caz legat de legalitatea regulilor FIFA privind transferurile, informează mass-media belgiană.

Prejudiciul inițial a fost estimat la 10,5 milioane de euro

Jucătorul și avocatul său denunță lipsa unei soluții amiabile, în ciuda ordinului CJUE de a-l despăgubi pe Diarra pentru pierderile suferite în timpul carierei sale.

Fotbalistul francez și-a reziliat unilateral contractul cu Lokomotiv Moscova în 2014, înainte de expirarea acestuia. Pe baza regulilor FIFA, clubul rus i-a solicitat despăgubiri substanțiale, iar echipa care îl angaja risca, de asemenea, sancțiuni, motiv pentru care Sporting Charleroi a dat înapoi, reamintește Sudinfo.be.

La 4 octombrie 2024, CJUE a dat un verdict fără precedent pentru lumea fotbalului, stabilind că unele reguli de transfer ale FIFA încalcă principiile UE în materie de liberă circulație a forței de muncă și a dreptului la liberă concurență.

Dacă prejudiciul inițial a fost estimat la 10,5 milioane de euro, mijlocașul belgian solicită în prezent de șase ori mai mult, pentru a compensa așteptarea din ultimii unsprezece ani.

Lassana Diarra a mai evoluat în cursul carierei sale la echipe precum Arsenal, Chelsea Londra, Real Madrid, Olympique Marseille și PSG, încheindu-și cariera în 2019, la clubul parizian.