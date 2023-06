Laszlo Balint a spus câți bani mai are de luat de la UTA: „Mi s-a părut puțin penibil”

Antrenorul Laszlo Balint a pregătit UTA de la începutul lui noiembrie până la jumătatea lunii aprilie a acestui an.

„Eu cu băieții din staff am luat 2 salarii în 5 luni”, dezvăluite Laszlo Balint

Balint susține că în cele 5 luni petrecute la echipa arădeană a primit doar două salarii, motiv pentru care a depus memoriu la FRF. El s-a referit și la atacurile din presa arădeană, care îl acuză că pune în dificultate clubul, cerându-și drepturile salariale.

„E un articol izolat și eu nu-l pot considera pe individul ăsta care a scris ca făcând parte in presă, pentru că este un invidid, nu pot să-l numesc domn, care scrie articole la comandă.

Nu este prima oară, și înainte să plec prima dată de la UTA au fost scrise articole mult mai dure la adresa mea, cu un singur scop: să fiu îndepărtat, o presiune astfel încât eu să plec de la UTA.

Chiar nu-l pot considera ca fiind parte din presa adevărată, de asta am vrut să fac această completare, că nu e prima dată când se întâmplă, conține și foarte multe informații nereale.

Sub nicio formă nu este vorba de un salariu, eu în momentul în care am acceptat, fără niciun fel de discuții, propunerea de reziliere a contractului, puteam să spun că vreau despăgubiri cu 2 luni înainte de finalul campionatului. Nu!

Sunt lucruri care nu se fac în fotbalul profesionist. Am spus ‘Banii pe care i-am muncit, nimic mai mult. Știu că nu aveți acum, treceți acolo, puneți o dată la care dvs. credeți că mi-i puteți da’. Au pus sfârșitul lunii mai.

În momentul în care am văzut că s-a depășit, nu am fost sunat, nu mi-a trimis nimeni un mesaj cu jumătate de cuvânt: ‘Avem niște probleme, așteaptă-ne 2 săptămâni, o lună, două’. Nimeni nu mi-a trimis un mesaj și atunci am zis să o fac eu.

Am trimis notificare oficială cu avocatul meu, să atenționez clubul că a întârziat. Nu vreau să ajungem la memoriu, pentru că chiar nu voiam. Nici pe cale oficială nu a spus nimeni din club nimic, aveam pretenția, nu știu, că am o anumită relație cu cei din club.

Absolut nimeni nu m-a sunat, nici pe mine, nici pe băieții din satff-ul meu. Asta în condițiile în care eu cu băieții din staff am luat 2 salarii în 5 luni, ne-am plătit chiriile din banii noștri. Eu n-am ieșit niciodată să zic că-s probleme cu banii.

Pe lângă asta, în luna ianuarie, când s-a achitat salariul pe noiembrie la echipă, staff-ul a fost singurul care nu a fost plătit din tot clubul, au fost plătiți inclusiv maseurii, absolut toată lumea.

În momentul în care am sesizat, ne-au spus că a fost o greșeală de contabilitate. Mi s-a părut puțin penibilă poziția în care am fost puși noi, dar am trecut peste pentru că am vrut să ajut clubul”, a declarat Laszlo Balint, potrivit Sport Total FM.