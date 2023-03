Laszlo Balint, discurs manifest după meciul cu CFR: ”Suntem proştii proştilor!”

Echipa CFR Cluj a învins joi, pe teren propriu, formaţia UTA Arad, scor 2-1, într-un meci din etapa a 28-a a Superligii. Clujenii au ratat un penalti, prin Ciprian Deac, şi au avut un gol anulat.

La Cluj, campioana a controlat total prima repriză a meciului cu UTA. Ermal Krasniqi a deschis scorul în minutul 15, cu un şut de la marginea careului

Arădenii au început mai bine repriza secundă şi au egalat prin Rareş Pop, în minutul 47, dar Yuri a readus în avantaj gazdele cu un gol marcat în minutul 63, după o gafă a defensivei echipei UTA.

La finalul meciului, Laszlo Balint a explodat și a avut un discurs manifest.

”Din şase etape să-mi spuneţi dacă este normal să fie aproape mereu delegat la meciurile noasre domnul Szabolcs Kovacs. Am primit nişte goluri pe greşelile noastre, suntem proştii proştilor, luăm nişte goluri incredibile pentru nivelul ăsta. Dar astăzi am crezut că îmi crapă capul! Nu se poate ca la fiecare fază să aşteptăm VAR-ul! Nu mai suntem în stare să arbitrăm? Nu cred că meritam să pierdem după cum a decurs meciul ăsta, dar arbitrajul a fost sub orice critică!

La penalti am înţeles că nu a fost penalti, la Deac trebuia să fie roşu, pe Vukcevic l-am pierdut pentru două-trei săptămâni. Degeaba am avut superioritate, dar am avut penalti nedat.

Păi în play-out când va fi un meci decisiv, ce facem? Dacă în play-out pierdeam un meci aşa cum am pierdut azi şi retrogradam, ce se întâmpla? Arbitrul stătea trei-patru etape şi gata! La noi sunt rezultate viciate, cu FCU Craiova, după aia la Mioveni, apoi mergem la Chindia, din nou probleme, acum sunt iar probleme! Domnule, dacă este penalti evident, de ce nu-l dai?”, a declarat Laszlo Balint după meciul de la Cluj.