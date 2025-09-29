Laszlo Balint, după FCSB – Oțelul: „Nu mi-a plăcut deloc”

Oţelul Galaţi a cedat la limită pe terenul celor de la FCSB într-o partidă a etapei a 11-a din Superliga. Laszlo Balint, antrenorul formaţiei oaspete a tras concluziile la finalul partidei.

„Vorbeam înainte de meci de curaj, de personalitate, cred că asta ne-a lipsit. Au fost câteva momente în care puteam să gestionăm altfel. În momentul în care vii şi ai 3-4 situaţii de gol şi nu marchezi, inevitabil vine şi presiunea şi o greşeală.

Am jucat minge lungă, s-a dezvoltat contraatacul ăla pe nişte spaţii pe care nu le-am înţeles. Am început foarte prost repriza a doua, apoi am avut reacţie, am avut iniţiativă, dar când nu ai acurateţe pe momentele de finalizare, este greu să scoţi ceva din meciul ăsta.

Ştiam, ştiam că banca lor din punct de vedere calitativ este mult peste ceea ce puteam noi să aducem. Chiar şi aşa, nu am avut foarte mari probleme defensive, a fost faza acelui penalty, repet, trebuie să analizez, dar totul a plecat de la o minge pe care nu trebuia să o jucăm.

Am avut control pe joc, am pus presiune, am recuperat mingi, am avut iniţiativă de multe ori, dar ne-a lipsit această personalitate de a finaliza.

Ăştia suntem noi, în deplasare există această… nu teamă, îmi e greu să cred că nişte jucători cu experienţă pot avea teamă să joace pe terenuri străine. Ne-a lipsit această acurateţe, am avut acea ocazie la Andrezinho, 6 metri, a dat peste poartă.

Am avut câteva situaţii în care se putea şuta clar, tot timpul am ajuns cu o fracţiune de secundă mai târziu. Din păcate, pe atac nu mi-a plăcut deloc. E clar că poate FCSB nu a fost la nivelul maxim, dar şi noi am jucat la un nivel bun.

Pentru a scoate un rezultat bun împotriva FCSB-ului e nevoie să dai gol. Nu am venit aici la 0-0, am venit să jucăm fotbal, să punem presiune.

Din păcate, degeaba dezvolţi dacă nu concretizezi. Nu sunt mulţumit de finalitatea pe care am avut-o pe atac, tot ce a fost pe dezvoltare a fost acceptabil spre bine”, a declarat Laszlo Balint, la flash interviu.