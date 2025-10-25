Laszlo Balint este descumpănit după Oțelul – U Cluj 1-2: „Am fost dominați, că s-a văzut și cu ochiul liber”

Echipa Universitatea Cluj a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-1, formaţia Oţelul Galaţi, în etapa a 14-a din Superligă.

„O înfrângere care ne lasă cu o dezamăgire”, a recunoscut tehnicianul

Ultimele două goluri ale meciului au avut nevoie de 17 minute pentru a primi validarea VAR.

„E clar că am întâlnit o echipă puternică din punct de vedere valoric, dar și din punct de vedere fizic. Au fost multe dueluri în care am fost depășiți, ca forță în primul rând.

Am fost foarte preocupați de fazele fixe din apărare, pentru că am observat că suntem depășiți în ceea ce privește gabaritul. Am gestionat destul de bine până la acel corner când s-a deschis scorul. La al doilea gol marcat de ei, nu am gestionat bine tranziția negativă.

Nu am ce să le reproșez băieților în ceea ce privește atitudinea și implicarea. Și-au dorit și au alergat foarte mult. Au încercat să facă față acestui joc atletic practicat de Universitatea Cluj.

M-am uitat și pe statistici și în ceea ce privește duelurile am fost dominați. Cred că s-a văzut și cu ochiul liber! O înfrângere care ne lasă cu o dezamăgire, pentru că voiam să ne continuăm traseul din ultima perioadă.

Trebuie să ne păstrăm echilibrul, trebuie să analizăm ce s-a întâmplat în acest meci și să tratăm cu foarte mare seriozitate meciul de Cupă de marți (n.r. 28 octombrie) și apoi să ne recâștigăm energia și să mergem cu încredere la Hermannstadt.

(n.r. despre momentele de la VAR) Eu fac cumva o analogie între discuția pe care a avut-o domnul Kyros Vassaras, la care am participat și eu, și ce s-a întâmplat astăzi (n.r. la Oțelul – ”U” Cluj).

Atunci, domnul Vassaras a subliniat că aici la Galați sunt anumite probleme din cauza faptului că, fiind vechi, stadionul are o infrastructură deficitară și automat că sunt probleme cu sistemul VAR.

Ni s-a transmis de pe margine, de la al patrulea oficial, că sunt probleme cu calibrarea sistemului și din această cauză s-a stat atât. Au fost acele faze la limită și nu am apucat să mă uit pe ele.

Una peste alta, eu trebuie să rămân concentrat și să fiu atent pe echipa mea. Nu o să comentez niciodată deciziile legate de arbitraj, dar nu trebuia să ajungem în acele situații”, a declarat Laszlo Balint.