Laszlo Balint, explicații după eșecul cu Oțelul: ”Noi trebuie să ne descurcăm cu ce avem la dispoziție!”

FC Argeș a câștigat cu 2-0, în fața celor de la Oțelul Galați.

La finalul meciului, Laszlo Balint a oferit mai multe declarații.

”Le-am spus, să fim bărbați, să fim mai atenți. A venit acel moment, un contraatac și trebuia să-l oprim și a ieșit penalty. Sunt lucruri care se repetă. Noi trebuie să ne descurcăm cu ce avem la dispoziție. Cred că puteam mai mult și trebuia să fim mai bine din punct de vedere al spiritului.

Sunt discuții (n.r. cu Paul Iacob), clar suntem interesați, eu îl vreau. Nu știu cum au decurs discuțiile, dar eu mi l-aș dori.

(n.r. despre accidentarea lui Dur-Bozoancă) Nu am văzut faza, dar pentru mine este frustrant că a fost lăsat ofsaidul. Se ajunge la accidentări ca astea, suntem alături de el. A fost un moment în care cred că ne-am dezechilibrat”, a spus Laszlo Balint.