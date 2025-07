Laszlo Balint, nemulțumit după egalul cu Petrolul. Apel către conducerea clubului: „Avem nevoie urgent de întăriri!”

Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oţelul Galaţi, a tras concluziile la capătul primei partide a sezonului, remiza „albă” de pe teren propriu în faţa celor de la Petrolul Ploieşti.

Oţelul Galaţi şi Petrolul Ploieşti au încheiat la egalitate, scor 0-0, într-o partidă a etapei inaugurale din Superliga. Gălăţenii au rezistat în faţa atacurilor prahovenilor, însă, lipsa omogenităţii, căldura şi încărcătura fizică şi-au spus cuvântul în partida de debut a ambelor echipe în noul sezon.

Laszlo Balint, antrenorul formaţiei gazdă, a vorbit despre punctul obţinut de echipa sa, primul în noul sezon.

Laszlo Balint: „Aspectul pozitiv este că am terminat toţi sănătoşi”

„Puteam să şi câştigăm, dar puteam să-l şi pierdem. E bine că nu am luat gol în condiţiile în care am jucat cu un cuplu de fundaşi centrali care au două antrenamente. Faţă de linia defensivă cu care am terminat sezonul trecut, sunt trei noutăţi.

Am avut şi noi situaţiile noastre, puteam să marcăm, privind în ansamblu, cred că rezultatul este echitabil.

Da, aspectul pozitiv este că am terminat toţi sănătoşi, jucătorii veniţi pe parcurs… Există un decalaj din punct de vedere al pregătirii fizice, mai ales că jucăm şi pe căldură, există un risc de accidentare mult mai accentuat.

Ce este evident este că mai avem mult de muncă, este un punct de plecare.”, a declarat Laszlo Balint, la flash interviu.

Balint a oferit detalii şi despre jucătorii pe care îi mai aşteaptă la Oţelul, în următoarea perioadă.

„Ţinând cont că în această după-amiază am avut patru jucători în tribună, ştim că la extracomunitari aceste formalităţi durează puţin mai mult, e clar că îmi doresc mai multă consistenţă în ceea ce priveşte dublura la ‘under’.

(n.r. despre Ştefan Bană) Categoric, este un jucător cu potenţial, sunt convins că o să puncteze inclusiv la realizările individuale.”, a mai spus Balint.