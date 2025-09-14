Laszlo Balint nu înțelege cum Oțelul a fost învinsă acasă de FC Botoșani: „Nu ne-au pus niciun fel de probleme, dar am pierdut”

Echipa FC Botoşani a învins duminică, în deplasare, scor 1-0, gruparea gălăţeană Oţelul, în etapa a noua din Superligă.

„În fotbal nu câștigă echipa care merită”, este concluzia antrenorului

Oaspeţii au deschis scorul în minutul 40, la şutul lui Mailat, și se află pe locul al treilea în clasament, cu 16 puncte.

„Dezamăgirea e mare și în staff și în birou. S-a demonstrat azi (n.r. – 14 septembrie) că în fotbal nu câștigă echipa care merită. Noi am avut bară și a intrat mingea în teren, ei au avut bară și a intrat în poartă.

M-am uitat pe statistică și suntem peste ei la toate capitolele în afară de faulturi. Au știut să fragmenteze jocul. Nu avem nici jucători foarte agresivi să facă astfel de faulturi.

Trebuie să strângem rândurile. Nu suntem mulțumiți de situația din clasament, de punctele pe care le avem. Ne pare rău pentru suporterii care ne-au susținut. A fost una din acele zile în care dezamăgirea e mare și pentru noi și pentru suporteri.

Patrick a fost primul pe lista executanților de penalty, am discutat inclusiv cu portarii. Când exersăm la antrenamente, mi-au confirmat că stilul său dezechilibrează portarul. Echipa a încercat. Nu am reușit să facem chiar tot ce ne-am propus în planul tactic. Trebuie să ridicăm capul din pământ și să pregătim cât mai bine etapa următoare.

O să întâlnim cea mai în formă echipă din SuperLiga. Și Botoșani e o echipă revelație. Face lucrurile simple foarte bine. Nu ne-au pus niciun fel de probleme, dar am pierdut. Tocmai d-asta dezamăgirea e mare”, a spus Laszlo Balint.