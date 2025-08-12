Laszlo Balint, supărat pe felul în care echipa sa a gestionat repriza secundă în Oțelul – Rapid 1-1: „Am fost limitați. S-a văzut diferența”

Laszlo Balint nu a fost mulțumit de ritmul echipei sale din repriza secundă și speră că mai poate aduce la Galați încă 2-3 jucători în această perioadă de mercato

„Sunt sentimente amestecate. Prima repriză am controlat autoritar, am reușit să ne desprindem și pe tabelă, să marcăm. Le-am spus băieților că vreau să câștigăm repriza a doua. Din păcate, am fost limitați în această seară. S-a văzut plusul care poate veni de pe bancă.

Am pierdut agresivitatea de la mijlocul terenului, iar Rapid ne-a împins în propriul careu. Plutea golul în aer, cum se zice. Este o realitate și o știm cu toții din club. Eu sunt convins că mai putem aduce 2-3 jucători la club, pentru că e clar că mai avem nevoie de câteva întăriri. Se lucrează la acest aspect.

Puteam să pierdem azi, dar, la fel de bine, puteam să câștigăm. La 1-1 am avut acele ieșiri pe contraatac, dar am avut câțiva jucători cu nivel energetic sub cel optim. Din păcate nu am reușit să punctăm. Dacă am fi reușit, am fi putut să securizăm rezultatul”, a spus Laszlo Balint la flash-interviu, pentru Digi Sport.