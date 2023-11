Laszlo Dioszegi – Am început un drum împreună, îl continuăm. Antrenorul poate fi schimbat oricând, în orice etapă, dar nu este normal

Laszlo Dioszegi, patronul echipei Sepsi, a decis că va continua cu Liviu Ciobotariu pe bancă şi crede că, după această pauză competiţională, formaţia covăsneană îşi va reveni.

„Ştiu că toată lumea aşteaptă marele anunţ. Regret să le spun că m-am decis şi pentru că am început împreună un drum, continuăm. Antrenorul nu poate să intre pe teren să marcheze. Astăzi am ratat şase-şapte ocazi mari. Aşa că vom merge împreună în continuare, este cel mai înţelept lucru. Mai avem două săptămâni până la meciul cu Universitatea Craiova şi eu spun că echipa asta o să producă multe suprize plăcute şi o să ajungem acolo unde ne este locul. Nu spun că jucătorii nu sunt vinovaţi pentru că nu au marcat, dar am avut ocazii şi am văzut o dăruire extraordinară. Văd o unitate în vestiar. Dacă e să ne uităm pe statistici o să vedem că am fost mai buni ca Rapidul, care este o echipă pe val. Cu meciul de azi s-a terminat coşmarul, aşa sper eu”, a declarat Laszlo Dioszegi.